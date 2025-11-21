Le festival Bd Boum, qui se tiendra à Blois du 21 au 23 novembre, est l’occasion de vous faire découvrir une jolie bande dessinée jeunesse, « Retour à Tomioka », qui a par ailleurs reçu le prix Fauve jeunesse du festival international de la bande dessinée d’Angoulême en janvier 2025.

Osamu et Akiko vivent avec leur grand-mère Bâ-chan depuis la mort de leurs parents, lors du tsunami et de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011. Osamu est renfermé sur lui-même et communique avec des yôkai, créatures magiques du folklore japonais, que lui seul peut voir. Lorsque Bâ-chan décède, les deux enfants doivent partir vivre à Tokyo chez une cousine éloignée et son mari. Mais Osamu fugue car il veut à tout prix déposer les cendres de sa grand-mère au pied de l’autel familial, à Tomioka, en plein cœur de la zone irradiée et interdite aux humains. Il entraîne sa sœur avec lui dans une aventure riche en émotions, mais qui met leur vie et leur santé en danger.

Les dessins et les couleurs, magnifiques, portent admirablement ce récit onirique et émouvant, entre réalisme et surnaturel.