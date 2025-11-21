L’élaboration du PLUIH se poursuit

Regard posé en VendômoisÉconomie et société

À Vendôme, mi-octobre, se terminaient les différentes réunions publiques sur tout le territoire de l’agglomération autour de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunale-Habitat (PLUI-H) animées par Philippe Mercier, 1er vice-président de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois (CATV) en charge de l’aménagement de l’espace communautaire.

C’est en 2018 que le projet d’un nouveau PLUI-H a été lancé. Une première étape avant qu’intervienne le diagnostic, un rapport de présentation qui a permis d’avoir une photographie du territoire au démarrage de la réflexion, un état de référence indispensable pour identifier les atouts mais également les faiblesses et surtout les enjeux de demain auxquels ce PLUI-H devra répondre. A suivi le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui exprime le projet global de la communauté à horizon 2036, un guide pour la suite de l’élaboration du PLUI-H. «Aujourd’hui, nous allons rentrer dans la phase réglementaire avec les différents zonages et l’écriture du règlement sur l’habitat, l’économie, les exploitations agricoles, les équipements d’intérêt collectif et services publics. Un règlement écrit qui déterminera ce qui est interdit, autorisé sous conditions sur l’ensemble de la CATV» détaillait le vice-président.

L’objectif est bien d’avoir de la cohérence, de la complémentarité pour développer demain les politiques publiques avec des particularités. «On ne fera pas la même chose à Vendôme qu’aux Essarts évidemment. Nous n’avons pas le même type d’habitat, ce document unique du PLUI-H déclinera des particularités avec la définition d’une armature. Il y a la polarité Vendôme, des pôles secondaires comme Montoire ou Saint-Amand-Longpré et les communes relais qui n’ont pas les mêmes contraintes de développement économique. La pression reste le Zéro Artificialisation Nette imposée par la dernière loi Climat et Résilience» poursuit Philippe Mercier. On attend donc en 2026 après les élections municipales, l’enquête publique avec les commissaires enquêteurs où les administrés pourront alors présenter leurs observations et leurs demandes pour ensuite l’approbation du nouveau PLUI-H en 2027. Affaire à suivre…

