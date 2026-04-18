La parution du Bulletin de la Société Archéologique du Vendômois reste, année après année, un moment attendu par tous ceux qui s’intéressent à l’histoire locale. Depuis 160 ans, cette publication au charme intact perpétue avec fidélité une tradition éditoriale précieuse. Son président, Bernard Diry, aime d’ailleurs la surnommer affectueusement «cette vieille dame». L’édition 2026, illustrée en couverture par une sobre photographie en noir et blanc du château de la Mézière, s’inscrit pleinement dans cette continuité.

Comme toujours, l’ouvrage s’ouvre sur un retour de vie de la société savante et sur ses acquisitions, parmi lesquelles figurent de nombreux bulletins d’autres sociétés érudites, autant de pièces essentielles à la conservation de la mémoire collective.

Le sommaire offre ensuite un passionnant panorama de recherches et d’éclairages historiques. Bernard Diry y propose une réflexion sur la monnaie comme instrument de pouvoir dans l’Empire romain, tandis qu’Alexandre Gordine signe une étude approfondie des peintures murales de l’église de Saint-Loup.

Parmi les belles surprises de cette édition figure la contribution de Camille Cabart, jeune chercheur de 20 ans, qui s’intéresse à la distribution des espaces du donjon de Lavardin à l’époque de Louis Ier de Bourbon-Vendôme. Françoise Fauconnet Buzelin, quant à elle, retrace avec précision l’extraordinaire destin de Louis Laneau, vicaire apostolique au Siam au XVIIe siècle et ambassadeur de Louis XIV.

Le bulletin fait également dialoguer littérature, cinéma et archéologie avec des textes consacrés à Pierre de Ronsard, Jean Cocteau, à la préhistoire ou encore à un établissement rural gaulois découvert à Vendôme.

Une publication dense, savante et accessible, qui confirme une fois encore la vitalité de la recherche historique en Vendômois.