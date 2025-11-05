Le 11 novembre rend hommage aux civils

Une nouvelle fois, l’association Ceux de Verdun, en partenariat avec le Comité d’entente des anciens combattants et Images et sons, métamorphose la chapelle Saint-Jacques. Cette année, du 8 au 11 novembre, l’accent est mis sur la vie des civils à l’arrière des lignes.

Un taxi de la Marne et un cheval

“On cherche toujours de nouvelles idées d’où la présence cette année rue du Change d’un cheval. C’est la famllle Creuzet du vignoble de Thoré qui a accepté de prêter un cheval habitué aux labours notamment dans ses vignes qui sera monté par un jeune portant l’uniforme de capitaine”, rapporte avec plaisir Christian Gouin, président de Ceux de Verdun, par ailleurs propriétaire d’un taxi de la Marne, toujours en parfait état de marche, qui sera stationné à l’entrée de la chapelle.

“Avec d’autres collectionneurs passionnés, on va présenter des articles du quotidien comme une série de fers à repasser, des petits moteurs Sirling qui servaient de génératrices électriques, des pièces d’harnachement d’un ancien bourrelier-cordonnier, des affiches de l’époque… Et bien sur des matériels militaires comme l’étonnant vélo-pliant du Capitaine Gérard pour circuler au milieu des tranchées, un ancien phono pour écouter l’air de la Madelon…”

Et pour parfaire le tout, les bénévoles seront habillés en uniforme pour les hommes et en tenue d’infirmière pour les femmes. Une lettre de Poilu vendômois adressée à sa famille sera également lue.

De quoi coller à la conférence programmée mardi 11 novembre à 15h sur le thème “Les civils durant la Grande guerre”, présentée par Eric Labayle, historien-conférencier.

En attendant un avion Blériot

Et d’ores et déjà, en accord avec la mairie, Ceux de Verdun préparent une autre grande exposition.Cette fois, lors des Journées du patrimoine des 19 et 20 septembre 2026, un avion Blériot sera stationné dans le parc Ronsard. L’appareil illustera le 80e anniversaire du camp de Poulines, aménagé de 1916 à 1918 sur quelque 100 hectares entre Nourray et Villerable, sur un terrain baptisé “quatre vents” en raison de son exposition. Poulines a ainsi permis aux aviateurs anglais d’apprendre à piloter les 80 biplans Caudron et autres Curtis qui y étaient stationnés. D’ailleurs, vingt des aviateurs britanniques morts au cours de leur entraînement, sont enterrés au cimetière de Vendôme et une plaque, apposée sur la tour Saint-Martin, rappelle cet épisode local de la Grande guerre.

Elise Peps