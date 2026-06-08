A la Maison Botanique

Stage laine feutrée : carte blanche des petits objets

Samedi 13 juin de 14h à 18h à la Maison Botanique, à Boursay. Formatrice : Flora Malan. 35€/pers + adhésion, réservation nécessaire

Lors de cet atelier, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité : nous réaliserons des petits objets et vous serez accompagnés techniquement en fonction de votre projet. Vous repartirez avec votre création : le petit objet que vous avez imaginé. Venez avec vos croquis et projets simples ! Pour les débutants : découvrir la base technique du feutrage de la laine à l’eau et à l’aiguille. Nouvelle technique pour les plus avancés : selon projet, feutrage à l’aiguille, assemblage d’éléments

Projection documentaire «Nul homme n’est une île» de D.Marchais

Jeudi 25 juin, 19h, à l’Echalier de St Agil, à Couëtron-au-Perche. Participation libre + ouvert à tous + repas partagé, https://www.on-tenk.com/fr/documentaires/coups-de-coeur/nul-homme-n-est-une-ile

Temps de rencontre ouvert à tous, petite fête laineuse

Samedi 27 juin, de 13h30 à 19h, à la Maison Botanique, à Boursay. Formatrice : Flora Malan. Gratuit, ouvert à tous, repas partagé, réservation nécessaire

A partir de quelques toisons récoltées lors de la tonte, création collective d’un grand tapis feutré. Echarpillage de la laine sur une grande surface, arrosage et massage (danser sur la surface avec les pieds nus !) puis foulonnage : le tapis sera roulé autour d’un tube et le tout sera tracté (tractage animal ou humain…) Un tapis collectif sera réalisé et offert à la Maison Botanique et aux Ateliers Vivants.