Échos du commerce

Une librairie ambulante

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Une librairie ambulante

AESH (*) à Ecorpain, Lucie Venant, 26 ans, vient de créer en parallèle une petite librairie ambulante qu’elle installe sur les marchés de Saint-Calais (jeudi) et en alternance sur ceux de Montoire et Bessé-sur-Braye le samedi. «J’aime le fantastique, les policiers, la romance et la littérature populaire» explique-t-elle, très enthousiaste à l’idée de rencontrer des lecteurs. «Je vends des livres d’occasion en bon état à 3€, des beaux livres à 5€ mais je vais aussi diffuser les livres neufs d’auteurs locaux…» Elle se fera connaître également à travers certaines manifestations ou marchés d’été qui voudront bien l’inviter. Avec, à terme, le projet d’un salon de thé-librairie à Saint-Calais

(*) Accompagnant d’élèves en situation de handicap

Contact : feuilles.feuillets@gmail.com

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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