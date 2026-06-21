Les espaces verts en action

Après la période du printemps qui a vu refleurir la ville et les nombreuses tontes hebdomadaires effectuées, à la mi-juin, le jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) revient à Vendôme. « Composé de 4 professionnels, le jury repasse tous les 3 ans en moyenne pour juger si la ville maintient ou non son label 4 fleurs obtenu la première fois en 1986. Présents une demi-journée, ils vont suivre un parcours défini à la fois en centre-ville mais également au nord et au sud pour avoir une vue d’ensemble avec la prise en compte également par le jury du mobilier urbain, la voirie et la signalisation routière. Le verdict sera connu en octobre lors d’une grande cérémonie à Paris » détaille Thierry Aubry, directeur du service des Espaces verts de Vendôme. Jury ou pas, les agents procèdent tous les ans aux mêmes opérations mais l’appréhension de ne pas répondre à leurs exigences est toujours une pression supplémentaire.

Quelques nouveautés pour le service avec la venue en mai de moutons de la race Solognote en éco-paturage, disposés au château en premier lieu avant de rejoindre la partie des Aigremonts. « Le but est bien l’entretien des talus et pentes compliqués ce qui nous permet de ne pas mobiliser de main d’œuvre. Tout a été clôturé par les services, deux portillons permettront l’accès une fois les 15 brebis et 5 agneaux partis. Nous avons contractualisé un partenariat permettant l’entretien de ces espaces et l’alimentation de ces ovins. Cela fait six ou sept ans que nous travaillons sur le dossier mais il fallait trouver le bon berger » développe Denis Chéramy, responsable du service Espaces Verts à la direction.

Le 8 octobre, la ville de Vendôme accueillera les Assises Régionales du Fleurissement qui s’organisent chaque année dans une ville différente de la région. Vendôme les avait déjà accueillies il y a 20 ans. Ce rassemblement est un salon réservé aux collectivités, élus et responsables techniques des Espaces verts se rencontrent autour de conférences en présence des fournisseurs et partenaires avec qui ils travaillent toute l’année.

Les ruches devraient revenir d’actualité après quatre ans d’absence. Là aussi, une convention devrait être signée prochainement avec un apiculteur. Une opération très pédagogique pour les établissements scolaires avec l’organisation d’ateliers avec les enfants afin de valoriser ces abeilles et de comprendre tout l’enjeu de les maintenir dans notre biodiversité.