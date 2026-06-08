Sports

Vendôme à vélo, nouvelle formule !

Les beaux jours arrivent, votre envie de sillonner la campagne vendômoise à vélo vous reprend, c’est le moment de penser à Vendôme à vélo. Samedi 13 juin, pour cette 5e édition, l’Union Sportive Vendômoise-Union d’Associations propose une nouvelle recette mais avec les mêmes ingrédients. Vendôme à vélo s’associe au Printemps des Rottes pour fêter...l’été...

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Vendôme à vélo, nouvelle formule !

Au programme samedi 13 juin :

La randonnée gourmande – 30km – 12 € – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Départ à partir de 9h30 – Place Alexis Danan à Vendôme

Ravitaillement insolite et musical dans des propriétés privées en partenariat avec les associations de quartier, un circuit labellisé « Les échappées à vélo ».

Inscriptions sur : http://www.usv-ua.fr

Une tombola pour gagner un vélo électrique d’une valeur de 1 800€ offert par le conseil régional Centre Val de Loire – Montant du ticket 2€. Tirage au sort à 17h30.

Présence obligatoire.

Le défilé déjanté – dans le quartier des Rottes

Départ 16 h – Place Alexis Danan

Concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté . Récompenses : bons cadeaux offerts par la Fédération du commerce du Vendômois

vendome a velo 2Une animation vélo pour les enfants

En partenariat avec le lycée des métiers Beauregard de Château Renault (37) et l’école de la Cormegeaie de Vendôme, les élèves de l’AG2S (Animation et Gestion dans le Secteur Sportif) proposeront une animation :

Circuit slalom avec quilles

Passage en “8” pour travailler la maniabilité

Ramassage d’un bouclier au sol (coordination et précision)

L’objectif est de proposer une activité à la fois sécurisée, accessible et dynamique, permettant aux élèves de développer leurs compétences tout en s’amusant.

Une brocante vélo en partenariat avec la régie de quartier

Des déambulations en musique avec un tricycle magique

Et en plus,

« Sauvons les vélos » – par VALDEM – allée Camille Vallaux à Vendôme. L’occasion de trouver un vélo d’occasion à petit prix

Et l’Union Sportive Vendômoise – Union d’Associations sera également présentes avec ses associations mercredi 10 juin dans le quartier des Rottes pour des animations sportives.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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