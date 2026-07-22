Quand les villages éteignent leurs lumières pour rallumer les étoiles

Un éclairage mal conçu peut envoyer une partie de sa lumière vers le ciel plutôt que vers les zones à éclairer. Résultat : les étoiles deviennent moins visibles et le ciel nocturne perd peu à peu de sa profondeur. Plus de 80% de la population mondiale vit aujourd’hui sous un ciel affecté par la pollution lumineuse. En Europe, la Voie lactée est devenue difficilement observable pour une grande partie des habitants

Dans le Vendômois, nous avons encore la chance de pouvoir admirer un ciel étoilé remarquable. Préserver cette richesse naturelle est justement l’une des préoccupations de François Gaulier, maire de Choue et astronome amateur.

A Choue, l’éclairage public datait d’un autre âge : de vieux lampadaires à boule diffusaient la lumière dans toutes les directions, éclairant le ciel plus que les trottoirs. En 2017, grâce à une subvention européenne, la commune a remplacé ses luminaires par des lampadaire à LED mieux orientés, qui concentrent la lumière sur les trottoirs et les espaces utiles. Avec cette installation, la commune réalise des économies d’énergie, les habitants y gagnent en confort visuel (moins d’éblouissement), et la lumière ne se disperse plus vers les nuages.Cette démarche a permis à Choue d’obtenir trois étoiles au label «Villes et Villages étoilés».

Ce label récompense les communes qui réduisent leurs émissions lumineuses : orientation des projecteurs, extinction nocturne, horaires adaptés… Il est décerné par l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes). Cette association lutte activement contre la pollution lumineuse et accompagne les collectivités locales dans la mise en place d’une politique d’éclairage durable, respectueuse de la nuit.

La pollution lumineuse ne gêne pas uniquement les astronomes. Elle affecte également de nombreuses espèces animales. Près de 30% des animaux vertébrés et plus de 60% des invertébrés vivent la nuit ou au crépuscule. Une lumière artificielle perturbe profondément leurs cycles biologiques comme le déplacement, l’alimentation ou la reproduction. Les chauves-souris ou les hérissons évitent les zones trop éclairées, ce qui fragmente leur territoire de chasse. Les papillons de nuit sont irrésistiblement attirés par les ampoules jusqu’à l’épuisement. Les femelles des vers luisants ne parviennent plus à attirer les mâles à cause de la clarté ambiante. Avec l’urbanisation, les routes ou un éclairage excessif, les écosystèmes se fragmentent. Isolées, les espèces ne peuvent plus se déplacer pour se nourrir ou se reproduire, ce qui appauvrit leur diversité génétique.

Pour réparer cette fragmentation, la France a intégré des réseaux de corridors écologiques dans les stratégies d’aménagement du territoire repris par les documents d’urbanisme locaux (PLU, SCOT). La Trame verte et la Trame bleue forment un réseau de corridors naturels (haies, forêts, rivières, zones humides) permettant aux animaux de circuler et de survivre face à l’étalement urbain. La Trame noire complète ce dispositif en préservant des espaces suffisamment sombres pour permettre aux espèces nocturnes de se déplacer et de vivre normalement. L’ANPCEN encourage la création de trame noire, notamment par le label « Villes et Villages étoilés ».

«Des pollutions, il y en a de toutes sortes. La pollution lumineuse, on peut la limiter concrètement» précise François Gaulier.

Grâce à des initiatives comme Les villes et villages étoilés et à l’action de chacun, la pollution lumineuse en France recule progressivement. En 2023, 72 % de la France métropolitaine reste exposée à un niveau élevé de pollution lumineuse au cœur de la nuit, un chiffre encore important mais en baisse de 19 % depuis 2014

Dans le Vendômois, Choue n’est pas la seule commune à avoir obtenu ce label. La Vallée de Ronsard, Gréez sur Roc, La Chapelle-Vendômoise, La Madeleine-Villefrouin et Lorges ont aussi été distinguées.

En adaptant leur éclairage et en pratiquant l’extinction au cœur de la nuit, ces communes montrent la voie (…lactée). Elles prouvent qu’il est possible de concilier la sécurité des habitants, les économies d’énergie et la préservation de la nature.

Cet été, profitons pleinement de la beauté de notre ciel. Prenons le temps de nous installer confortablement en plein air pour admirer le magnifique spectacle gratuit qui s’offre à nous.

Serge Boué