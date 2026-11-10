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L'édito d'Alex

« La guerre, c’est pas  du cinéma »

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« La guerre, c’est pas  du cinéma »
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Par cette phrase, pleine de bon sens, devenue une citation, Jean Gabin déclarait à l’issue de la Seconde Guerre mondiale qu’il ne serait pas acteur dans ce genre de film. Gangster, mafieux ou flic, oui, mais plus jamais militaire. Ce 15 novembre, nous fêterons les 50 ans de la disparition de ce monstre sacré du cinéma français. J’étais jeune et je ne me souviens pas de l’annonce de sa mort. C’est simplement quelques années après, amateur de films en noir et blanc, que je me suis aperçu de son talent de comédien en découvrant avec plaisir sa filmographie, ses films de Duvivier, Jean Renoir, Carné, avec des textes de Jacques Prévert ou des répliques d’Audiard qui fusaient comme des coups de poing au visage.

« La guerre, c’est pas  du cinéma »

On connaît tous ce formidable acteur, mais moins son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui lui fera promettre de ne plus incarner un soldat à l’écran dans sa seconde partie de carrière. Car il y a eu un avant Seconde Guerre mondiale et un après. Jeune premier avec sa gueule d’ange dans les années 30, il sera plutôt, à partir des années 50, le patriarche, avec le retour du succès à l’écran dans «  Touchez pas au grisbi ».

Entre les deux, en plein tournage du film « Remorques » de Jean Grémillon, il est appelé sous les drapeaux en septembre 1939. En avril 1940, il obtient une permission exceptionnelle pour en terminer le tournage. Réfugié en zone sud, Jean Gabin refuse la collaboration à l’écran avec le rôle que la société nazie La Continental espère le voir incarner. Il s’exile alors, avec la bénédiction du gouvernement de Vichy en 1941, lui donnant l’autorisation de rejoindre les États-Unis pour y tourner deux films, retrouvant à la fois Michèle Morgan, qui « a de beaux yeux », mais également Jean Renoir et Julien Duvivier.

Ne pouvant plus supporter cette vie de privilégié à Hollywood pendant que d’autres concitoyens mouraient, il s’engage comme volontaire en 1943 auprès du général de Gaulle. Rejoignant d’abord les Forces navales françaises libres puis la division Leclerc, devenant ainsi le plus vieux chef de char de la 2e DB, Jean Gabin parcourra, de la libération de Royan aux portes du nid d’aigle d’Hitler à Berchtesgaden, une partie de la route vers la victoire. Il fut démobilisé en juillet 1945, reçut la Médaille militaire et la Croix de guerre.

Une véritable épopée au cœur de cette guerre qui transformera Jean Gabin à jamais, décidant que « quand on l’a faite pour de vrai, il est impossible de rejouer la guerre à l’écran ». Son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale relate parfaitement l’engagement d’un homme, d’un grand acteur qui aurait pu rester sagement dans les studios américains, mais qui souhaitait dire non à la dictature, non à l’occupation également et surtout un grand oui à cette liberté qui lui était chère. Et comme disait André Malraux, dont on fête aussi en ce mois de novembre le cinquantenaire de sa mort : « Un homme est la somme de ses actes, de ce qu’il fait, de ce qu’il peut faire. Rien d’autre. »

Alexandre FLEURY

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Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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