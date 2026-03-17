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Les circuits en concours

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Pour faire découvrir les circuits de randonnée pédestre du département, la Fédération Française de Randonnée Loir-et-Cher avait organisé en 2024 son premier concours intitulé «Mon plus beau circuit en Loir-et-Cher». Le circuit de Lavardin – Chemin de la roue des Carriers avait été élu vainqueur. Le concours revient en 2026 avec 16 circuits entre 8 et 13 km sélectionnés par les responsables de balisage dont 5 en Vendômois à Pezou, Saint-Jean-Froidmentel, Le Temple, Saint-Arnoult ou Villedieu-le-Château.

Marcheurs et randonneurs sont invités à les découvrir avant de voter entre le 12 avril et le 8 mai avec des lots offerts par tirage au sort parmi les votants. Une journée festive à l’automne sera organisée dans la commune du circuit gagnant.

Renseignements et vote sur le site : loir-et-cher.ffrandonnee.fr
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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