Les circuits en concours

Pour faire découvrir les circuits de randonnée pédestre du département, la Fédération Française de Randonnée Loir-et-Cher avait organisé en 2024 son premier concours intitulé «Mon plus beau circuit en Loir-et-Cher». Le circuit de Lavardin – Chemin de la roue des Carriers avait été élu vainqueur. Le concours revient en 2026 avec 16 circuits entre 8 et 13 km sélectionnés par les responsables de balisage dont 5 en Vendômois à Pezou, Saint-Jean-Froidmentel, Le Temple, Saint-Arnoult ou Villedieu-le-Château.

Marcheurs et randonneurs sont invités à les découvrir avant de voter entre le 12 avril et le 8 mai avec des lots offerts par tirage au sort parmi les votants. Une journée festive à l’automne sera organisée dans la commune du circuit gagnant.