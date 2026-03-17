De plus en plus d’adeptes

L’USV – Tir Sportif a vu ses effectifs augmenter depuis 2023 et particulièrement pour cette nouvelle saison, en raison sûrement de ses résultats et d’une équipe dirigeante rajeun

Passer de 160 à plus de 170 licenciés, Guillaume Gaillard lors de sa première assemblée générale en tant que président du club se félicitait de cet engouement. Déjà l’année dernière lors du passage de relais de la présidence, sa feuille de route présentée soulignait son désir de renouveler cette génération de jeunes compétiteurs qui, partis en étude, manquaient cruellement pour les résultats du club au niveau régional comme national. «On a malheureusement été dégradé à l’échelon régional mais début février au championnat par équipe, nous avons fait 4e. Pas suffisant certes pour remonter mais notre équipe jeune en apprentissage ne cesse de progresser. C’est encourageant pour la suite, avec un espoir certain de remonter dans le classement ainsi qu’une équipe de réserve performante» détaillait le président. L’organisation mi-janvier au stand de tir à l’entrée de Vendôme du 3e Challenge François Cellerin, du nom de l’emblématique ancien président du club, a réuni 68 participants du département et limitrophes.

La rénovation des locaux du club se poursuit avec pour cette saison, le chantier du parking qui a mobilisé quelques bénévoles et entreprises partenaires ainsi que l’isolation totale du pas de tir 10 m pendant les vacances scolaires a permis de gagner quelques degrés nécessaires. Côté investissement sportif, le renouvellement du matériel comme l’entretien de certaines armes, entre autres les carabines à air comprimé se fait petit à petit. Les coûts restent élevés. Le stand de tir accueille toujours également par convention, la compagnie de Gendarmerie pour leurs entraînements mensuels. Enfin, pour organiser l’école de tir pour les 26 jeunes tireurs, le club va poursuivre les formations nécessaires vers de nouveaux licenciés pour leur instruction indispensable.

USV – Société Mixte de Tir de Vendôme Ancienne route de Tours / Villerable (A côté du restaurant Le Malu) USV – Société Mixte de Tir de Vendôme Ancienne route de Tours / Villerable (A côté du restaurant Le Malu) smtv@orange.fr – Compte Facebook pour suivre l’actualité du club

Une discipline qui monte

Apparu dans les années 2000, le RimFire réunit de plus en plus d’adeptes et particulièrement à Vendôme grâce à Sébastien Aunay, Cette discipline, née dans le sud de la France, se fait avec un calibre de 22 long rifle et à 50m, sur 25 minuscules cibles mais avec une lunette. «Ce tir d’ultra-précision qui se fait avec 2 appuis, posé sur une table très stable, existe déjà sur de plus gros calibres et à 100 ou 200m. Le RimFire a été adapté à ce petit calibre et à une plus petite distance» précise le champion départemental et régional de RimFire, sport qu’il pratique depuis plus de 20 ans.

L’avantage de ce sport c’est également le fait que l’on peut pratiquer en famille car les championnats sont à la fois mixtes et, par catégorie, on peut le pratiquer du junior au sénior avec la même arme de précision.

Renseignements à l’USV Tir