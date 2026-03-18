Résidence d’artiste aux Moulins

Les Moulins de Paillard à Poncé sur le Loir (72) accueillent l’artiste Boris Chouvellon et l’accompagnent pour mener une recherche artistique au sein de l’entreprise Charpente Cénomane, installée à l’orée de la forêt de Bercé à Recueil. En effet, cette résidence d’artiste en entreprise est particulière car initiée par le Ministère de la Culture- Drac des Pays de la Loire, ce dispositif est régi par la charte «Arts et Mondes du travail» qui vise à promouvoir la présence de l’art sur les lieux de travail et les passerelles entre ces univers. Au fil du programme qui durera jusqu’à juin, Boris Chouvellon portera son regard artistique à l’occasion de ses rencontres avec les charpentiers et mettra en lumière les liens qui se tissent entre les savoirs-faire dans les patrimoines et les arts.