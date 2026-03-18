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Résidence d’artiste aux Moulins

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Les Moulins de Paillard à Poncé sur le Loir (72) accueillent l’artiste Boris Chouvellon et l’accompagnent pour mener une recherche artistique au sein de l’entreprise Charpente Cénomane, installée à l’orée de la forêt de Bercé à Recueil. En effet, cette résidence d’artiste en entreprise est particulière car initiée par le Ministère de la Culture- Drac des Pays de la Loire, ce dispositif est régi par la charte «Arts et Mondes du travail» qui vise à promouvoir la présence de l’art sur les lieux de travail et les passerelles entre ces univers. Au fil du programme qui durera jusqu’à juin, Boris Chouvellon portera son regard artistique à l’occasion de ses rencontres avec les charpentiers et mettra en lumière les liens qui se tissent entre les savoirs-faire dans les patrimoines et les arts.

www.moulinsdepaillard.com
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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