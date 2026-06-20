Marché de produits locaux  à Meslay

Une quinzaine de stands animeront ce marché à partir de 8h30, miel, thé, fromages, vins, viande de cerf, safran,… avec la dégustation et la vente traditionnelle de rillons chauds concoctés par Jean-Pierre Salès, l’ancien boucher-charcutier et organisateur de cette journée festive. Face au succès, chaque année, il augmente même les quantités qu’il vend en barquette prête à être dégustée. D’ailleurs, c’est ce bénéfice qui est reversé à Alzheimer 41 avec, en plus, les entrées de son mini-musée de la boucherie qu’il ouvre également pour une nouvelle saison ce même jour. Ce musée rassemble tous les souvenirs de quatre générations de bouchers-charcutiers, du matériel aux affiches et anciennes enseignes.

Le 28 juin, en plus des stands de producteurs, la venue de vélos et mobylettes rétro, des modèles rares qui ont, pour certains, bercé notre enfance, se greffe à l’événement pour une exposition sous un air de nostalgie. Cette manifestation se déroule également grâce à l’implication de la commune de Meslay et l’Amicale Socio-culturelle et sportive de la commune qui prêtent main-forte à l’organisation ainsi que l’entreprise Pichard Paysage qui accueille dans sa cour l’exposition.