Manifestations

Marché de produits locaux  à Meslay

Depuis maintenant cinq ans, à Meslay, un marché de producteurs locaux s’organise en juin, avec aux commandes Jean-Pierre Salès, véritable rassembleur pour cet événement au profit de l’association Alzheimer 41.

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Marché de produits locaux  à Meslay

Marché de produits locaux  à MeslayUne quinzaine de stands animeront ce marché à partir de 8h30, miel, thé, fromages, vins, viande de cerf, safran,… avec la dégustation et la vente traditionnelle de rillons chauds concoctés par Jean-Pierre Salès, l’ancien boucher-charcutier et organisateur de cette journée festive. Face au succès, chaque année, il augmente même les quantités qu’il vend en barquette prête à être dégustée. D’ailleurs, c’est ce bénéfice qui est reversé à Alzheimer 41 avec, en plus, les entrées de son mini-musée de la boucherie qu’il ouvre également pour une nouvelle saison ce même jour. Ce musée rassemble tous les souvenirs de quatre générations de bouchers-charcutiers, du matériel aux affiches et anciennes enseignes.

Le 28 juin, en plus des stands de producteurs, la venue de vélos et mobylettes rétro, des modèles rares qui ont, pour certains, bercé notre enfance, se greffe à l’événement pour une exposition sous un air de nostalgie. Cette manifestation se déroule également grâce à l’implication de la commune de Meslay et l’Amicale Socio-culturelle et sportive de la commune qui prêtent main-forte à l’organisation ainsi que l’entreprise Pichard Paysage qui accueille dans sa cour l’exposition.

Dimanche 28 juin à partir de 8h30. Marché de produits locaux et exposition d’anciens modèles de vélos et mobylettes-5 impasse du Gué/Les Charmilles à MeslayOuverture du Mini-musée de la boucherie pour la saison 2026.
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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