Nature et découvertes

Retour d’aventure

Parti en totale autonomie en avril, Alexandre Gaye, originaire de Savigny-sur-Braye, a traversé le plus grand glacier européen en Islande avec des conditions climatiques extrêmes. Retour sur son expérience...

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 1 minute
11 Temps de lecture 1 minute
Retour d’aventure

Même si Alexandre Gaye ne veut pas parler de record mais plutôt d’aventure extrême, sa traversée prévue sur ce glacier du nord-est au sud-ouest en une douzaine de jours s’est réalisée en neuf jours exactement. Un exploit plus qu’un record car d’autres ont pu déjà le réaliser mais lui a bien marqué ses points avec son GPS. «Je n’avais pas vraiment de référence de temps. Il y a un italien qui l’avait accompli en binôme en 14 jours mais aucun écrit là-dessus, juste une interview» précise l’aventurier solitaire.

Retour d’aventure

Avec des conditions climatiques maximum, neige, pluie verglaçante et vent constant, Alexandre Gaye avec 70kg de matériel sur son traineau a affronté en moyenne -10° mais avec le vent, le ressenti varie de -20° à -25°. «Avec le vent permanent de face pendant la quinzaine de km par jour, on voyait à 1mètre pas plus, vous rentrez dans une sorte de méditation, oubliant même de manger parfois, alors qu’il faut prendre des forces et de l’énergie c’est vital» détaille-t-il.

La prochaine aventure se fera dans le Sahara car ce qu’il aime ce sont les grands espaces, qu’importe le biotope. Cela demande une préparation physique évidemment mais également financière avec des partenaires fiables. De cette dernière aventure, il a filmé presque 2h pendant son aventure et a été accompagné par un vidéaste à son départ et à son arrivée. En faire une sorte de film promotionnel pour un retour d’expérience pour ses sponsors comme la présentation prévue en juin pour la marque française de montre Serica qui a créé pour Alexandre, une montre spéciale pour les températures extrêmes.

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 1 minute
11 Temps de lecture 1 minute
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

Articles similaires

A la Maison Botanique

A la Maison Botanique

il y a 2 semaines
Avec Perche Nature

Avec Perche Nature

il y a 2 semaines
Rendez-vous aux jardins

Rendez-vous aux jardins

il y a 2 semaines
Le Jardin des Tamaris  aux Rendez-vous aux Jardins

Le Jardin des Tamaris  aux Rendez-vous aux Jardins

il y a 2 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page