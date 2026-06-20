Retour d’aventure

Même si Alexandre Gaye ne veut pas parler de record mais plutôt d’aventure extrême, sa traversée prévue sur ce glacier du nord-est au sud-ouest en une douzaine de jours s’est réalisée en neuf jours exactement. Un exploit plus qu’un record car d’autres ont pu déjà le réaliser mais lui a bien marqué ses points avec son GPS. «Je n’avais pas vraiment de référence de temps. Il y a un italien qui l’avait accompli en binôme en 14 jours mais aucun écrit là-dessus, juste une interview» précise l’aventurier solitaire.

Avec des conditions climatiques maximum, neige, pluie verglaçante et vent constant, Alexandre Gaye avec 70kg de matériel sur son traineau a affronté en moyenne -10° mais avec le vent, le ressenti varie de -20° à -25°. «Avec le vent permanent de face pendant la quinzaine de km par jour, on voyait à 1mètre pas plus, vous rentrez dans une sorte de méditation, oubliant même de manger parfois, alors qu’il faut prendre des forces et de l’énergie c’est vital» détaille-t-il.

La prochaine aventure se fera dans le Sahara car ce qu’il aime ce sont les grands espaces, qu’importe le biotope. Cela demande une préparation physique évidemment mais également financière avec des partenaires fiables. De cette dernière aventure, il a filmé presque 2h pendant son aventure et a été accompagné par un vidéaste à son départ et à son arrivée. En faire une sorte de film promotionnel pour un retour d’expérience pour ses sponsors comme la présentation prévue en juin pour la marque française de montre Serica qui a créé pour Alexandre, une montre spéciale pour les températures extrêmes.