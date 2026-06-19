Truc et astuce au jardin...

Lors des coups de chaleurs du 20 juin au 20 août 2025, les plantes ont beaucoup transpiré par leur feuillage et la terre a éliminé son eau en peu de temps. Cela s’appelle l’évapotranspiration dans le langage pro. Petite astuce donc : lors des repiquages de salade, choux, semis de mâches, etc, déposer des cagettes à fruits/légumes en les retournant. L’air et la lumière circulent par le bas et les fentes. Le bois de peuplier est non conducteur de chaleur. C’est un produit de récupération facile à trouver qui trouve une 2e vie, voire une 3e si l’on s’en sert pour allumer son foyer de cheminée ou barbecue.

J.F Breton

Horticulteur retraité