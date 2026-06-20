«Les Saisons» en concert

L‘histoire universelle est jalonnée de conflits et de guerres qui, de tout temps, ont été source d’inspiration pour certains compositeurs. Nombreux furent ceux qui ont mis tout leur talent et tout leur génie à promouvoir la paix. La force de la musique, langage universel, est de rassembler et d’abattre les frontières et les différences.

Le voyage musical qui est proposé dans ce concert fera passer de l’ombre à la lumière : Ombre avec des extraits d’œuvres sur le thème de la guerre traité parfois de manière grave mais aussi plus légère et lumière par des œuvres écrites en hommage à la paix. L’harmonie, l’écoute de l’autre, le partage des émotions, le sentiment d’unité, voilà ce que propose la musique pour BÂTIR la PAIX.

Le chœur Les Saisons et des choristes du Vendômois (*) seront accompagnés par le Quatuor Pasdeloup, la soprano Angéline Le ray, le pianiste François Bettencourt. Tous sont dirigés par Gilles André.

(*) Choristes du Vendômois : pour la quatrième année consécutive, le chœur Les Saisons invite les chanteurs de la région de Vendôme à le rejoindre pour chanter quelques pièces de ce concert : c’est la proposition «Venez chanter»

«Bâtir la paix, de l’ombre à la lumière» par l’ensemble vocal «Les Saisons Dimanche 28 juin à 18h A l’église de la Madeleine à Vendôme Participation libre – Rens 06 25 13 25 57

“Les Saisons”

Depuis de nombreuses années l’ensemble vocal “Les Saisons” clôture son année musicale par un week-end dans le Perche Vendômois où concerts et travail individuel alternent dans une ambiance chaleureuse.

Depuis sa création en 1988, “Les Saisons” se perfectionne sous l’impulsion des chefs de chœur qui l’ont dirigé. Depuis 2019, Gilles André dirige cet ensemble amateur qui regroupe 40 chanteurs animés par la même passion pour la musique. Répétitions hebdomadaires et un samedi par mois, en plus d’un travail individuel, sont nécessaires pour mener à bien les œuvres interprétées telles que les Requiem de Brahms, de Mozart ou de Fauré, Carmina Burana, Didon & Enée, la Passion selon Saint Jean, La Création de Haydn… mais aussi des concerts de musique a capella, de la Renaissance jusqu’au XXe siècle. Le répertoire est large et varié et l’ensemble se produit pour deux programmes annuels différents. “Les Saisons” est soutenu par Monceau Assurances.