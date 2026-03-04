Sorties nature et découverte

L’Association pour la Sauvegarde de la Vallée de Saint-Ouen organise, en cette saison pré-printanière, deux animations autour de la nature :

Randonnée pédestre, Dimanche 8 mars

Départ de l’étang communal de Saint-Ouen à partir de 7h30

5 parcours au choix : 8, 12, 14, 17 et 21 km

Inscription sur place.

Tarifs: 3,5€ et 3€ (licencié et enfant – 10 ans).

Apportez vos gobelets.

Rens. au 06 38 04 58 26

Démonstration de taille des arbres fruitiers, Samedi 14 mars de 15h à 16h30

La taille est une opération nécessaire pour les arbres fruitiers tout au long de leur vie. Elle permet de donner un forme équilibrée et harmonieuse, favorise la croissance, la floraison, la qualité des fruits.

Rendez-vous au Verger conservatoire face au 31 rue Barré de Saint-Venant à Saint-Ouen. Démonstration gratuite

Renseignements : 06 38 04 58 26