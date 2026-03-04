Sorties et loisirsSpectacles

Un one-woman-show pétillant directement inspiré d’histoires vraies de braconniers et de gardes-chasse de la Sologne, de et avec Véronique Blot, proposé par l’association L’Arentèle dimanche 8 mars à Montoire-sur-le-Loir.

«Bernadette, elle est très chouette. Derrière ses apparences de femme ordinaire, se cache une braconnière intrépide. Oui, Bernadette est née en Sologne, pays de forêt et de grandes propriétés clôturées alors, naturellement, elle braconne et qu’est-ce que ça lui plaît ! Sa vie est bien remplie, de jour comme de nuit. Et comme elle aime aussi bien s’amuser, son entourage n’est pas en reste. Par sa fantaisie, elle nous emmène dans un univers joyeux et plein d’émotion au coeur de la Sologne.

«Coeur de braco» dimanche 8 mars à 14h30 à la salle des fêtes de Montoire. Tarifs 10€, 8€ pour les adhérents d’Arentèle et 5€ pour les 12-18 ans. Organisé par l’association L’Arentèle – Sur réservation 06 75 78 27 30
