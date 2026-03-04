« Chine Incognito » au Foyer

Jusqu’au 17 avril, Habitat Jeunes Ô Coeur de Vendôme accueille une série de photographies de Daniel Martellière prises lors d’un voyage organisé en Chine. « A Shanghai, rue Nanjing, la grande rue piétonne et commerçante de la ville tentaculaire, seul avec mon appareil photographique posé sur ma cuisse, j’ai pu réaliser ces clichés surprenants » nous explique l’amateur éclairé qui expose son travail, souvent floral en macro, dans de nombreux lieux du Vendômois. Ainsi l’exposition de ses photos spontanées, en contre-plongées, cadrage à l’aveugle mais maîtrisé nous permettent de découvrir des scènes de vie peu connues de la chine moderne.

Exposition « Chine Incognito » jusqu’au 17 avril au Foyer des Jeunes Travailleurs, 12 rue Branly à Vendôme