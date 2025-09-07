Sorties et loisirsSpectacles

Stage de voltige à l’aérodrome

louis vanel en plein briefing 1
Louis Vanel en plein briefing

Blois-Le Breuil accueillait en cette fin du mois d’août l’élite française de la voltige afin de préparer l’équipe France Advanced aux Mondiaux de Hongrie du 13 au 19 septembre 2025.

Depuis 2021, l’aérodrome de Blois-Le Breuil organise des stages pour des vols prestigieux et acrobatiques et confirme donc sa position de site référence avec des infrastructures de qualité exceptionnelle ainsi que d’un environnement propice pour la voltige aérienne de haut niveau. Un stage encadré par Louis Vanel, figure éminemment reconnue dans la discipline pour les six pilotes d’exception dont une femme qui ont donc bénéficié de toute son expérience pour un entraînement intensif de 5 jours afin de peaufiner leur préparation au grand rassemblement hongrois. En effet, l’entraineur a été champion du monde de voltige Unlimited en 2019 à seulement 29 ans et a obtenu des titres mondiaux par équipe en 2022 et 2023. Par son expertise, la France entend bien défendre son rang parmi les meilleures nations mondiales de la voltige aérienne qui reste une discipline spectaculaire et exigeante.

Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

