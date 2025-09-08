Le SDIS 41 en action

Comme chaque année, le SDIS 41 tire le bilan de ses actions en éditant un document important qui comprend différents indicateurs pour illustrer son travail après l’assemblée générale. Ainsi, on apprendra que le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir et Cher (SDIS 41) qui réunit 1945 agents, est intervenu 25 573 fois durant l’année et a reçu 123 177 appels au 18/112. «Pour faire face à ces exigences, nous avons poursuivi les efforts en 2024 autour de trois axes stratégiques : développer notre capacité de réponse opérationnelle, adapter le SDIS 41 pour de meilleures performances et enfin miser sur la richesse humaine et l’intelligence collective» déclare le directeur du SDIS 41, le colonel hors classe, Mohammed Kharraz.