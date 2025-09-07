Le Salon de la Bière de Saint-Firmin-des-Prés, organisé par la municipalité avec le soutien de la Société Départementale de l’Agriculture 41, est devenu un incontournable rendez-vous des amoureux de la bière. Cette 6e édition invite à la découverte des bières artisanales.

Cette distinction, qui s’appuie sur l’expérience gustative et la spontanéité de consommateurs éclairés, permet de mettre en lumière le travail des brasseurs et la spécificité de chaque bière avec

un terroir et des techniques exigeantes de fabrication.

Depuis la création de cette journée dédiée à Saint-Firmin-des-Prés, la Société Départementale d’Agriculture, organisatrice des comices et autres rencontres autour des productions agricoles, a à cœur de valoriser cette nouvelle production locale, allant du champ à la chope, avec les phases de culture de l’orge, du maltage et du brassage.

Loin des effets de mode, la Société Départementale d’Agriculture, sous l’impulsion de son président, Jacky Pelletier, s’engage dans la reconnaissance de filières, parfois de niche, susceptibles d’offrir aux céréaliers des débouchés valorisant leurs cultures et aux consommateurs des produits locaux et de qualité sur la palette la plus large possible.

En 2024, quatre brasseurs P’tite Maiz’, Sommier, Du Luma et Contrevent ont été mis à l’honneur dans le cadre des Coups de cœur remis par le sous-préfet, Vincent le Duff, le député Christophe Marion, le sénateur Bernard Pillefer et Laurent Brillard, président de l’agglomération, le tout sous la bienveillante protection de Jacky Pelletier, président de la Société départementale d’agriculture.