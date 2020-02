Judo Club de Vendôme à l’heure des bilans

L’USV Judo est un club dynamique depuis 1956, date de sa création par le Dr Pierre Chevallier. Il le prouve encore malgré la baisse du nombre de ses licenciés, comme tous les clubs de France, et des résultats sportifs indéniables.

En présence de Séverine Durin, présidente de l’USV-UA, de Laurent Brillard, maire de Vendôme, de Sam Ba, adjoint en charge du sport et de Jean-Claude Mercier, conseiller municipal, Muguette Saillard, présidente de l’USV Judo dressait le bilan de la dernière saison 2018-2019 du club. Une saison marquée par le départ de Laurent Esnault, entraîneur salarié, déclaré inapte suite à sa longue maladie, au club depuis 30 ans. «Nous avons fait face à sa longue absence grâce à Bruno, Georges, Roger, Éric et Romain, nos enseignants salariés et bénévoles qui nous ont permis de passer ce cap difficile en associant Pascal et Guillaume pour leur aide précieuse» remerciait la présidente.

Ayant repris les rênes du club pour venir en aide à Philippe Maillard, Muguette Saillard a commencé à mettre en place des commissions (sponsors, animations,…) pour soulager le travail du bureau. Le club, c’est bien sûr du judo mais également du taïso (pratique douce du judo), des cours de jujitsu et un cours ludique en Ehpad dont la doyenne a tout de même 95 ans.

Quant aux résultats sportifs, ils sont plutôt bons. Eric Jouanneau, qui a repris la direction technique et qui accompagne les compétiteurs jeunes et moins jeunes, en dresse le bilan en fin d’assemblée. Johanna Ménard qui bat tous les records du club en ce moment avec sa participation au championnat d’Europe Universitaire à Zagreb en Croatie ainsi que l’équipe féminine qui a participé au championnat de France par équipe 2e division le 14 décembre pour la 2e année consécutive en se classant 7e de la compétition. «Tout le monde est un peu déçu par ce classement mais le résultat est plutôt encourageant et sera meilleur l’année prochaine» concluait-il.

Toute l’actualité de l’USV Judo : www.judovendome.com

Alexandre Fleury