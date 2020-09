La relève s’assure à Naveil

Hélios du Braou, poney New Forest de 3 ans, vient d’être sacré Champion de France des Mâles avec l’écurie de Naveil Equitation.

Samedi 22 août, l’écurie de Naveil Equitation s’est rendue au Championnat de France des races poneys, le Sologn’Pony à Lamotte Beuvron. Cet événement rassemble les meilleurs poneys de sport, tous les éleveurs présentent leurs protégés devant des juges qui déterminent les meilleures montures de chaque génération.

Présenté en liberté et en main, dans la catégorie «mâle New Forest», Hélios du Braou a obtenu la note de 86 sur 100, le plaçant 1er et ainsi devenant Champion de France de sa catégorie puisque le second a obtenu moins de 80. Cette consécration a permis de le présenter également à la sélection suprême de la race New Forest, pour être jugé parmi l’ensemble des gagnants. Cette deuxième démonstration le sacre Vice-Champion de France suprême 2020 de la race New Forest. Les juges qualifient Hélios de très beau mâle et sont persuadés que ce sera un bon étalon.

Les dirigeants de l’écurie de Naveil ont choisi la race New Forest pour développer leur élevage puisque ces poneys sont réputés pour être robustes, gentils et polyvalents. Ces qualités sont idéales pour devenir de bons maîtres d’école au sein du centre équestre. Espérons alors que sa toute jeune carrière de reproducteur et sportif réjouisse tout le monde !

Julie Poirier