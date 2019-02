Le Judo Club de Montoire rend hommage à Georges Saillard

Fin janvier, le Judo Club de Montoire réunissait ses membres autour d’un premier tournoi en l’honneur de Georges Saillard, disparu cet été, membre actif qui avait relancé l’association sportive à la sortie de la seconde guerre mondiale et qui restait toujours fidèle au club.

«Le succès fut de la partie, beaucoup de monde et les enfants ont tous joué le jeu pour ce tournoi, une grande première» détaille avec enthousiasme Marie-Pierre Breton, nouvelle secrétaire du club. Pour cette saison 2018-2019, qui avait débuté en septembre avec un bureau entièrement renouvelé, le club sportif de Montoire accueillait également un nouveau professeur de judo, Henri Brichet. «Comme en 1948 lorsque Georges Saillard et le Docteur Bind avaient relancé le Club, la nouvelle équipe dirigeante s’est installée avec des idées et teste des manifestations qui n’avaient jamais été mises en place. C’est la force des associations qui se renouvellent» poursuit-elle. En effet, Stéphane Corbeau, le nouveau président, et Delphine Garcia, la trésorière, complètent cette équipe de choc qui décide avec les membres de l’association et après le décès de Georges Saillard de créer ce rassemblement en son hommage. «C’est un homme que nous avons vu longtemps venir s’entraîner sur les tatamis et encourager le club jusqu’à la fin de sa vie. Il adorait rencontrer les jeunes judokas lors des séances et discuter avec eux» explique la secrétaire. Après un contact avec ses filles, Geneviève et Frédérique, l’idée était lancée de créer ce Tournoi Georges Saillard, une compétition qui pourrait être récurrente chaque année.

Une première compétition judo intra-club au dojo P. Blind de Montoire pour cette association qui accueille toute l’année des cours pour les enfants de 6 à 14 ans et un groupe d’éveil au judo pour le 4-6 ans ainsi que des cours de taiso et de jujitsu. «L’occasion également d’inviter pendant ce tournoi les parents sur le tatamis où ils ont pu s’exercer à l’exercice du judo dans un esprit familial, ce qui est le moteur de notre association» souligne Marie Pierre Breton. Un tournoi où des démonstrations de jujitsu ont rythmé la journée et qui s’est terminé par la remise de médailles et avec de nombreuses personnalités, autour d’une galette des Rois offerte par le club. Un club montoirien dynamique qui organise aussi chaque année plusieurs actions comme la bourse aux jouets en novembre ou sa brocante en juin.

Judo.montoire@outlook.fr

page facebook : Judo Club Montoire

Alexandre Fleury