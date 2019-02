La déco comme passion

MJ Concept, comme Mathieu Julie Concept, est un nouvel endroit à Naveil où la décoration sera reine et l’agencement roi. Ouverture le 26 février.

Ils sont amis et désiraient, un jour, se réunir autour d’une même passion, la décoration. Julie et Mathieu, avec des compétences complémentaires, ont enfin lancé leur projet, un grand showroom de 240 m2 à Montrieux-Naveil, dans un ancien garage automobile réhabilité. Un lieu où sont exposées des pièces à vivre comme si vous étiez chez vous, des espaces proportionnels aux appartements actuels, chaleureux avec des détails cohérents. Des agencements sur mesure où les idées ingénieuses ne manquent pas. «J’ai quitté la banque pour faire ce que j’aime depuis toujours la décoration. Cela fait des années que j’aide mes amis dans ce domaine, de l’intérieur jusqu’au jardin que j’adore. J’avais bien sûr des notions naturelles mais j’avais besoin d’un langage professionnel, de poser des mots sur des techniques que je faisais naturellement. Pour acquérir des compétences reconnues, j’ai donc suivi pendant 4 mois une formation à Tours à la Fabrique dans les cours d’une artiste locale de Couture-sur-Loir, Geneviève Naudin qui peint des trompe-l’œil sur des meubles » explique Julie.

Quant à Mathieu, concepteur – décorateur, ce sont ses 15 ans d’expérience dans l’agencement et la décoration dans une boutique d’objets de décoration qui l’ont poussé à ouvrir ce lieu, unique dans le Vendômois. «Ce qui est important quand je dessine une cuisine par exemple avec les logiciels actuels, c’est de créer un espace unique. Jamais le même lieu et surtout en écoutant le client, on connaît ses habitudes» confie t-il. Car effectivement, proposer un projet, un concept, cela passe par une phase d’écoute attentive des besoins du client pour les accompagner car, s’ils ont des idées, la mise en œuvre peut s’avérer compliquée et alors qu’un professionnel de la décoration saura immédiatement déjouer les pièges. «Nous avons sélectionné des marques du nord de l’Europe pour l’agencement et du « sur mesure » allemand pour les cuisines et salles de bain, une marque et fabrication française pour les dressings. Ainsi que des sous-traitants partenaires locaux, plombiers, électriciens, plaquistes, créateurs d’objets uniques… afin d’amener le projet jusqu’à sa réalisation. Leurs savoir-faire sont affichés dans le showroom» détaillent les associés.

MJ Concept ne compte pas s’arrêter là, d’autres projets sont à l’étude avec un espace qui demain pourra accueillir un lieu d’expositions pour les artistes locaux.

MJ Concept – 60 rue de Montrieux à Naveil

Le Petit Vendômois