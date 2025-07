Le tennis-club de La Ville-aux-Clercs fait peau neuve

Après près d’un an de travaux, le tennis-club a retrouvé une infrastructure au top. En effet, la municipalité, propriétaire des terrains, a initié une rénovation d’envergure en étroite concertation avec le club et son président, Cyrille Hullot.

Démolition d’une dalle, préparation et coulage des deux nouvelles dalles, changement du grillage, peinture et traçage des lignes, installation des poteaux et des filets, réparation des fissures sur le mur de frappe et le petit terrain dont la peinture sera réalisée prochainement, sont les différentes phases qui ont été conduites par l’entreprise Laquet, spécialiste nationale dans la construction et rénovation de terrains de tennis.

Soutenu par l’État, la région Centre Val de Loire, le Département de Loir-et-Cher et la Fédération Française de Tennis, cet investissement va permettre, outre la pérennisation des actions déjà en place comme le tennis à l’école ou les ministages, une ouverture à d’autres publics, mais aussi à d’autres sports apparentés. La raquette sous toutes ses formes gagne donc un cadre de choix. Le succès rencontré par les demi-journées découvertes du pickleball (sport de raquette qui mélange la pratique et les règles de raquette de plage, ping-pong, badminton, tennis, volley) en début d’année conduit à leur renouvellement avec pour ambition l’ouverture d’une section loisir au dernier trimestre 2025. La transformation du terrain de minitennis en terrain de pickleball, qui sera le premier terrain dédié en Loir-et-Cher, et l’acquisition de kit filet permettant de jouer dans le gymnase ou sur les terrains extérieurs permettront d’offrir davantage de créneaux et notamment à cette pratique.

L’inauguration officielle sera organisée en septembre à l’occasion du tournoi vétéran du club.