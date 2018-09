Les écuries du Vendômois dans la lumière

Début juillet, quatre cavalières du centre équestre d’Azé, les écuries du Vendômois, se sont rendues à Niort (79) pour participer aux Championnats de France amateur en Hunter.

Clara, Mathilde, Aurore et Chrystelle, respectivement associées à Srilanka, Page, Still Clear et Valrose, avaient fait le déplacement, début juillet à Niort, dans le cadre des championnats de France amateur dans la discipline du Hunter. Elles participaient à cette compétition dans différentes catégories.

Le Hunter est une discipline de sauts d’obstacles ou le couple cavalier/cheval est noté. Cette notation implique une harmonisation avec sa monture, la position, le niveau d’équitation et l’emploi des aides (mains, jambes…). A l’origine, la discipline a été initiée pour occuper les cavaliers de chasse à courre en dehors des périodes de vénerie. L’élégance dans le toilettage des chevaux et la tenue des cavaliers sont alors tout aussi importants.

Côté résultats, Clara et son cheval Srilanka sont devenus vice-champions de France en catégorie jeune (18 ans). Mathilde et Page sont, eux, arrivés septième dans la même épreuve. Quant à Aurore et Chrystelle, qui concourraient respectivement en Amateur 1 et Amateur 2, elles sont arrivées dix et treizième.

A noter également que Clara faisait partie de la prestigieuse sélection du Comité régional pour la région Centre Val-de-Loire avec trois autres cavaliers.

Ces résultats sont l’aboutissement de sacrifices familiaux et de beaucoup de rigueur de la part des cavalières encadrées par leur coach Katherine ainsi que toute l’équipe des écuries du Vendômois.

Félicitations à eux, bonne chance pour les futures échéances et peut-être à l’année prochaine pour remettre leur titre en jeu.

Julie Poirier