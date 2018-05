Montoire monte à l’essai

La plus grande fête du rugby de France en milieu rural se tiendra à Montoire-sur-le-Loir, du 31 mai au 2 juin, au quartier Marescot.

Une cinquième édition pour l’association Rugby Club Montoirien, accompagnée par de nombreux bénévoles depuis un an, qui met en place cet événement d’ampleur. Le programme s’annonce dense, à l’instar des années précédentes, avec la participation de partenaires importants.

Plusieurs temps forts sont prévus, dont le challenge le jeudi soir à partir de 17 heures : le trophée «Inter-associations entreprises», parrainé par la ville. Un jeu de force d’agilité et de culture générale animé par «Super Denis».

Les après-midis du 31 mai et du 1er juin seront dédiés aux scolaires, 18 classes se déplaceront pour s’exercer au rugby. Vendredi soir, place à un tournoi ouvert à tous à partir de 19 heures, un rugby Cocarde arbitré par les seniors du club montoirien. Le samedi, à partir de 9h30, séance d’entraînements des moins de 12 ans sur le sable. Puis, place à la Coupe du monde des moins de 8 ans, où 12 équipes de toute la région viendront se mesurer avec les maillots des douze nations les plus représentatives de l’ovalie. «Les matchs débuteront par l’hymne national des pays. C’est en même temps récréatif et motivant pour ces jeunes joueurs qui formeront nos équipes de demain», souligne Pierrick Volant, membre actif du Rugby Club Montoirien.

Toujours le samedi, au tour des moins de 14 ans de faire leurs preuves. Enfin, à partir de 19 heures, les équipes féminines viendront se mesurer. Au terme de cette journée, tous seront invités à poursuivre la fête en soirée sur des pas de danse et dans une ambiance guinguette. Un repli à la salle des fêtes est prévu en cas de mauvais temps.

A noter que Christian Dullin, secrétaire général de la Fédération française de Rugby, sera présent à l’ouverture de cette cinquième édition.

La feuille de match :

Jeudi 31 mai :

09h-17h : Journée scolaire

18h00-minuit : Inter-villes Rencontres Inter-entreprises, associations de Montoire.

Vendredi 1er juin :

09h-16h : Journée scolaire

A partir de 19h : Tournoi Open/Rugby Cocarde

Samedi 2 juin :

09h30-11h30 : entraînement des moins de 12 ans sur le sable.

12h45-17h30 : Coupe du monde des moins de 8 ans

18h-19h : démonstration des moins de 14 ans et des moins de 16 ans

19h-20h : démonstration des équipes féminines.

A partir de 20h : repas et bal

Renseignements et inscriptions : 06 29 38 30 90 / 06 10 54 54 85

Alexandre Fleury