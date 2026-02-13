Parcours sur le Loir et bien plus encore

En janvier, l’USV Canoë-Kayak se réunissait pour son assemblée générale annuelle. Un bilan financier positif malgré les lourds investissements notamment dûs à ses nombreuses locations de bateaux et à ses parcours proposés au fil de l’eau.

Avec ses 27 licenciés, le club de Vendôme est un acteur majeur sur le Vendômois comme pour ses partenariats mis en place avec d’autres clubs sportifs pour assurer la sécurité sur l’eau à l’exemple du triathlon des Coteaux du Vendômois en mai de chaque année. L’USV Canoë-Kayak s’engage également pour ses licenciés dans l’organisation de stages à Vendôme comme en février pendant les vacances scolaires en collaboration avec les trois autres clubs du département, Salbris, Saint-Dyé et Blois. « Chaque club accueille lors de cette semaine de stage, une journée la vingtaine de stagiaires. Nous irons sur le plan d’eau de Villiers pour de la course en ligne » détaille Olivier Dessolin, président du club.

Précisant aussi son partenariat récent avec «Repère Sauvage» où le club développe des sorties sur le Loir lors de séminaires organisés par cette nouvelle structure hôtelière. D’ailleurs, avec les bénévoles, les parcours sur le Loir à Vendôme ont tous été réhabilités pour permettre le passage des canoës une place. «Nous avons revu également pour la location de nos canoës tous les parcours dans le Vendômois, de Pezou à notre local ou de Montrieux aux Roches en passant par Thoré. J’aimerais développer d’ailleurs prochainement la prolongation de ce parcours jusqu’à Lavardin» poursuit le président.

Un autre projet pour les entraînements du club tient à cœur Olivier Dessolin : un parcours démontable pour le slalom en plein centre ville, au dessous de la Porte d’eau, le long du parking du Champ de Foire. «Pour de futures compétitions, pour l’animation de Vendôme, cet emplacement serait idéal. Nous avons besoin de simplement quelques crochets arrimés entre les murs et nous installerions notre matériel qui serait démonté après l’entraînement. C’est en discussion, nous espérons que cela aboutisse lors d’une table ronde que l’on pourrait organiser avec la Fédération de Pêche, la mairie et les architectes des Bâtiments de France. Le lieu est idéal car il y a le courant du Loir nécessaire sans végétation».

Fort de 3 aspirants-moniteurs et d’un moniteur avec prochainement un membre formé au BNSSA pour surveiller les cours du mardi soir d’esquimautage à la piscine, l’USV Canoë-Kayak set dans une dynamique pour l’évolution de ce sport à Vendôme.