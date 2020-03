Réflexion sur le rugby, en général

En février, Florian Grill et le collectif Ovale Ensemble sont venus débattre avec les dirigeants de l’USV Rugby et certains clubs de Loir-et-Cher sur l’avenir du rugby en vue des futures élections le 30 octobre prochain au sein de la Fédération Française de Rugby (FFR).

«Nous avons le sentiment que le rugby vit une crise inédite avec, depuis 3 ans la perte considérable de licenciés dans tous les clubs et Vendôme ne fait pas exception» s’alarme Florian Grill, président de la ligue Ile de France de rugby et candidat à la présidence de la FFR. Pendant 200 jours, lui et tout le collectif Ovale Ensemble sillonnent la France et ses clubs pour rencontrer les dirigeants et responsables afin d’échanger avec eux sur leur programme et surtout arrêter l’hémorragie.

Dans ce cadre, le collectif propose 15 mesures concrètes et opérationnelles pour tous les clubs et débattre autour de ces idées pour relancer le nombre de licenciés et aider les clubs et les bénévoles. «Le but est de redonner sens et valeurs à notre rugby que nous voulons uni, plus fort, plus sûr et plus ouvert» martèle Florian Grill. Ainsi par exemple, investir l’argent dans le rugby du quotidien local et ne pas augmenter la masse salariale de la Fédération. «Par ces rencontres avec les clubs de toute la France, nous engageons un audit qui n’a jamais été fait. Notre sport a des valeurs éducatives et des valeurs humaines bien plus que la place du marketing et de la finance de la FFR actuelle. Notre priorité est le maillage en club, le rôle sociétal du rugby, passion partagée par les pratiquants et pratiquantes mais aussi par les bénévoles qui s’engagent au quotidien» détaille Florian Grill devant les membres de l’USV Rugby.

On a souvent à l’esprit que le rugby est plus qu’un sport, c’est un état d’esprit. Démonstration faite ce soir d’hiver dans le club house du club vendômois.

Alexandre Fleury