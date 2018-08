La Saint-Gilles dans tous ses états

Le comité des fêtes et la municipalité de Villiers organisent tous les ans, le premier week-end de septembre, sa traditionnelle fête patronale de la Saint Gilles. Elle puise son origine dans un pélerinage organisé sous le regard protecteur de saint Gilles, abbé qui vécut au VIIe siècle dans le Gard, et que les pélerins invoquaient pour la guérison des maladies nerveuses et la protection des enfants.

Cette année, la fête sera marquée par un événement exceptionnel :

la coulée sur place et la montée de la nouvelle cloche de l’église Saint-Hilaire. Deux animations qui s’ajoutent aux temps forts du week-end.

Vendredi 31 août

10h, parking de l’Artésienne :

– Préparation de la fosse pour la coulée de la cloche (par la fonderie Bollée qui avait conçu la cloche actuelle en 1871).

19h, à l’Artésienne :

– Exposition sur les clochers et cloches du Vendômois et sur Villiers sur Loir autrefois, présentée par l’association Images et Sons en Vendômois, préparée par Serge Dupré et commentée par Gérard Ermisse, conseiller municipal.

– Projection de films sur la fabrication de cloches.

22h, parking de l’Artésienne :

– Coulée de la cloche commentée par le fondeur Alexandre Gougeon de la société Bollée.

– Aubade par la société musicale de Villiers sur Loir suivie du verre de l’amitié offert par la mairie.

Samedi 1er septembre

14h, église Saint-Hilaire : descente de l’ancienne cloche du clocher.

15h, parking de l’Artésienne : creusage, démoulage, découverte et finition de la nouvelle cloche.

18h30, place Fortier :

– Ouverture officielle de la fête de la Saint Gilles, par le maire, Jean-Yves Ménard.

– Apéritif-concert, avec la Société musicale de Villiers sur Loir.

– Jeux forains.

– Repas à base d’oie organisé par le comité des fêtes, soirée dansante avec l’orchestre Macadam.

De 20h45 à 21h, du parking de l’Artésienne au parvis de l’église Saint-Hilaire.

– Cheminement de la nouvelle cloche en présence des enfants de l’école.

– Dévoilement de la cloche (habillage conçu par le club Créa).

– Découverte de ses inscriptions et du décor contemporain, conçu et présenté par Jean-Pierre Renard, sculpteur de Villiers-sur-Loir.

– Exposition aux côtés de l’ancienne cloche.

Dimanche 2 septembre

• 7h, dans les rues du villages : 28e brocante. Gratuit pour les particuliers et 2€ le ml pour les professionnels. Animation musicale par la Banda Jean.

• 10h, église Saint-Hilaire : messe et bénédiction de la nouvelle cloche par monseigneur Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, en présence des parrain et marraine. Accompagnement musical par les Trompes de la Boissière.

12h, place Fortier : Forum des associations. Apéritif offert par la mairie.

14h30, église Saint Hilaire : montée de la nouvelle cloche dans le clocher, accompagnée par la Société Musicale et la chorale de la Clé des Chants.

15h, place Fortier :

– Démonstration de country et de danses de salon.

– Visite commentée de l’église Saint-Hilaire, par Jean Chaillou, guide conférencier, et Gérard Ermisse, conservateur général honoraire du patrimoine.

17h, église Saint Hilaire : première sonnerie de l’Angélus, commentée par Alexandre Gougeon.

Le Petit Vendômois