Le grand débat national

A l’initiative du président de la République, le Gouvernement engage un grand débat national, du 15 janvier au 15 mars 2019.

Le grand débat national permettra de débattre de 4 grands sujets: la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.

Comment participer au grand débat national ?

Chacun peut prendre part au débat, qu’il soit simple citoyen, élu, institution, organisation à but lucratif ou non. Plusieurs possibilités sont proposées.

Des réunions d’initiatives locales débattre ; au cours desquelles chacun pourra se faire entendre et débattre;

Une plateforme numérique www.granddebat.fr, sur laquelle :

– dès le 15 janvier 2019, chacun peut déclarer un débat qu’il souhaiterait organiser ou consulter la liste

des débats organisés dans sa région,

– le 21 janvier 2019, chacun pourra déposer ses contributions. Un envoi postal des contributions est également possible (Mission grand débat – 244, bd Saint-Germain; 75007 Paris) ;

Des stands de proximité, qui seront installés dans des lieux de passage du quotidien et permettront à ceux qui le souhaitent de donner leur avis sur les thèmes du débat ;

Des conférences citoyennes régionales. Dès le 1er mars 2019, elles associeront des Français tirés au sort dans chaque région à des représentants de diverses parties prenantes afin de participer à

l’élaboration de pistes concrètes d’actions et donner leur avis sur les premiers retours du grand débat.

Des outils à disposition des citoyens

Des kits méthodologiques et d’information pour aider les organisateurs

La plateforme www.granddebat.fr proposera plusieurs supports :

– un mode d’emploi des réunions locales,

– des fiches de présentation de chacun des thèmes,

– des kits territoriaux.

Un numéro vert : 0800 97 11 11

Pour toutes questions, un numéro vert a été crée : 0800 97 11 11. Il sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h.

Léa Poplin, référente départementale du grand débat national

Le préfet de Loir et Cher a décidé de nommer Léa Poplin, sous-préfète de Vendôme, en qualité de référente du grand débat national. Madame Poplin sera en relation avec les élus et s’assuera que les débats pourront bien se tenir, dans un lieu mis à disposition par une collectivité locale ou une association. Elle veillera également que ces débats se déroulent dans les conditions de sécurité adéquates.

Une Mission grand débat

Il s’agit d’une mission interministérielle placée sous l’autorité du Premier ministre, chargée d’organiser la logistique du grand débat. Cette mission pourra se mettre à la disposition de ceux qui souhaitent participer au grand débat (Mission grand débat – 244, bd Saint-Germain; 75007 Paris).

Les doléances, conclusions, suggestions déjà recueillies seront intégralement versées au débat.

Un grand débat national impartial

Un collgèe de 5 garants indépendants du Gouvernement et reconnus pour leur engagement au service de l’intêret général sera désigné. Il sera composé de 2 membre nommés par le Gouvernement et 3 membres nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental.

Service départemental de la communication interministérielle.

Le Petit Vendômois