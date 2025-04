Des bénévoles, amateurs éclairés au service du patrimoine

Depuis plus d’un demi-siècle, des groupes de passionnés, structurés en association, se mobilisent pour la préservation du patrimoine bâti bien au-delà des célèbres joyaux de l’Architecture. Là, un lavoir, ici un pigeonnier, plus loin un mur en pierre sèche… une attention particulière est, certes, portée à l’esthétisme général, mais aussi et surtout à la perpétuation de certaines techniques de construction. L’énorme chantier de restauration de Notre-Dame de Paris a mis en lumière, non seulement, la dimension technique de ce sauvetage, mais aussi la nécessaire préservation des savoir-faire tant les techniques anciennes ont fait la preuve de leur adaptation à l’évolution des bâtis.

Depuis cinquante-cinq ans, l’association Résurgence en Vendômois s’attelle à cette double mission. «Là où les finances ne permettent pas de faire appel à des artisans, nous apportons notre aide matérielle. Au sein de notre groupe, chacun arrive avec ses compétences propres et les transmet. Peu à peu, nous avons acquis un véritable savoir-faire dans les différents corps de métier», explique André Fleury, président. Répondant à l’appel de municipalités, Résurgence entreprend la restauration de la charpente du puits à Houssay «Du XIXe siècle, il était dans un état pitoyable. Couvert de tôles, ce puits ne nous a pas révélé son apparence d’origine. Nous nous sommes donc inspirés d’un autre puits à proximité, sur le domaine privé, pour imaginer notre action». La commune prend en charge l’achat des matériaux et l’association fournit expertise et main d’œuvre. Il en sera bientôt de même pour la croix de l’Arche à Lisle. Parfois, ce sont des groupes de bénévoles motivés qui font appel à Résurgence qui se trouve alors dans la fonction de conseil et de formation. «Il y a une augmentation de l’intérêt de la population, y compris chez les jeunes, en matière de patrimoine. Cela reste encore trop modeste à nos yeux mais cela va dans le bon sens ».

Dans le respect du patrimoine rural et en harmonie avec le paysage environnant, l’association Maisons paysannes de France accompagne les porteurs de projet grâce à une expérience unique de plus de cinquante ans dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager. Cette aide se concrétise par un accompagnement en terme de savoir-faire. «Poser des questions, avoir l’œil d’un expert, acquérir des techniques traditionnelles de construction et de restauration, trouver de la documentation sur tel ou tel sujet, défendre le patrimoine….» constituent l’esprit fondateur de la structure nationale. La délégation de Loir-et-Cher, composée de bénévoles avertis dont Kévin Denis, délégué départemental, Bernard Talichet, délégué adjoint, et Alain Rocheron, en charge des services conseil, organise régulièrement dans le département des sorties découvertes pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques de la restauration du patrimoine bâti ancien en en soulignant les aspects esthétiques et techniques locaux avec l’emploi de matériaux naturels et compatibles avec ce type de bâti, des démonstrations de savoir-faire (enduit à la chaux, peinture à l’ocre….), des chantiers-écoles participatifs, des services-conseil gracieux aux candidats à la restauration soucieux du respect du patrimoine, la mise en réseau de personnes ayant les mêmes intérêts afin de favoriser le partage de connaissances et d’expériences diverses, des publications de fiches techniques sur des caractéristiques locales, une participation à des évènements tels que les Rendez-vous de l’Histoire.