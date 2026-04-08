Économie et sociétéAssociations

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

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21 Moins d’une minute
janvier 25

Mardi 7 avril : belote, 14h30 avec Carole, Jacky et Marie-France

Vendredi 17 avril : généalogie, 14h30-17h30 avec Philippe

Mardi 28 avril : belote, 14h30 avec Carole, Jacky et Marie-France

Mercredi 29 avril : cuisine, gâteau à l’avocat 14h30 avec Gislaine

Tous les lundis (les 13, 20 et 27/04) : scrabble, 14h

Tous les vendredis (les 3 et 10 avril) : chants avec Josiane, cheffe de chœur. 14h au Centre social (sauf vacances scolaires).

Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.

Toute personne est bienvenue !

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois
42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme
reseaudechanges41@gmail.com
Tel 07 80 16 92 88

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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