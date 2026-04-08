Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

Mardi 7 avril : belote, 14h30 avec Carole, Jacky et Marie-France

Vendredi 17 avril : généalogie, 14h30-17h30 avec Philippe

Mardi 28 avril : belote, 14h30 avec Carole, Jacky et Marie-France

Mercredi 29 avril : cuisine, gâteau à l’avocat 14h30 avec Gislaine

Tous les lundis (les 13, 20 et 27/04) : scrabble, 14h

Tous les vendredis (les 3 et 10 avril) : chants avec Josiane, cheffe de chœur. 14h au Centre social (sauf vacances scolaires).

Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.

Toute personne est bienvenue !