Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme

  • Mardi 3 mars : belote, 14h
  • Mercredi 4 mars : décorations de Pâques, pour la salle du Réseau, 14h
  • Vendredi 6 mars : assemblée générale, 14h au Centre social
  • Mardi 10 mars : dictée, 14h avec Jacqueline
  • Mercredi 11 mars : quiz, 14h30 avec Liliane
  • Jeudi 12 mars : cuisine, gâteau surprise, 14h-17h avec Marie-France
  • Mardi 17 mars : confection de gâteau, 14h
  • Mercredi 18 mars : visite du musée de M. Thiénard, RDV au Réseau à 13h30 (insc. avant le 9 mars au 07 80 16 92 88)
  • Mardi 24 mars : belote, 14h
  • Mercredi 25 mars : crochet, poule de Pâques, 14h
  • Mardi 31 mars : marche au Bois de l’Oratoire. RDV côté kiosque à 14h (repli au réseau si pluie)
  • Mercredi 1er avril : travaux manuels, carte de Pâques, 14h30
  • Jeudi 2 avril : crochet, finition des poules de Pâques, 14h
  • Tous les lundis (les 9, 16, 23 mars) : scrabble, 14h
  • Tous les vendredis : chants avec Josiane, cheffe de choeur. 14h au centre social (sauf vacances scolaires).

Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.

Toute personne est bienvenue !

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois : 42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme / reseaudechanges41@gmail.com / Tel 07 80 16 92 88
