Les arts plastiques en festival au château de Courtanvaux

Grâce aux trois salles l’Orangerie, les Écuries et la salle des Calèches, mises à la disposition des artistes ou artisans d’art, vous y découvrirez 3 expositions successives d’une durée de 15 jours chacune.

L’inauguration du FAP aura lieu le 14 juillet à 18h avec une animation musicale par le groupe « Four Young » dont le répertoire est inspiré par Neil Young.

Le sculpteur Albize Mamou exposera des œuvres en extérieur pendant la durée du festival.

Les 13 ou 14 exposants, renouvelés chaque quinzaine, vous permettront d’admirer leurs créations telles que peinture, sculpture, photographie, verre filé, céramique et bijoux de créateur.

Profitez-en pour faire une promenade bucolique dans le parc verdoyant, les jardins, la cour d’honneur restaurée et une visite du château situé à la frontière de la Sarthe et du Loir-et-Cher, aux confins du Perche, dont les premières constructions remontent au XIVe siècle. (https://www.chateaudecourtanvaux.com/)