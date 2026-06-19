40 ans d’expositions

L’Association des Artistes de le Vallées du Loir (AAVL) qui fête les quarante ans de sa création, est devenue incontournable dans la vie artistique du Vendômois. Un long chemin ponctué de nombreuses expositions, libres ou à thème, au cœur du Vendômois. Un programme d’exception vous attend en ce mois anniversaire !

Plus de 50 expositions à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme en 40 ans d’existence. A l’origine de cette aventure, un groupe de 8 artistes qui se réunissent pour exposer ensemble un peu partout dans le Vendômois pour encore plus de visibilité. C’est la force du collectif qui s’ajoute aux nombreuses expositions individuelles. Gabriel Richard, son premier président lui donnera son nom au printemps 1986. Plusieurs artistes par la suite lui succéderont : André Lassagne, Jimmy Vandendriesch, Pierre-Alain Hortal, Josy Moreau Peteers, Jean Paul Caley. Aujourd’hui, Octavie Gérard en est la présidente en place.

Avec un public fidèle à chaque rendez-vous, des artistes assidus ou de passage, des bénévoles, des visiteurs, chacun, à sa manière, a su faire perdurer l’AAVL.

Fin juin et pour fêter l’anniversaire de l’association, onze artistes, peintres, sculpteur, graveur, dessinateurs, photographes, exposeront à la Chapelle saint Jacques du vendredi 26 juin au dimanche 5 juillet.

Durant l’exposition trois manifestations auront lieu, le soir du vernissage le 26 juin à partir de 18h30 le groupe «Fromentyne» de Saint-Laurent des Eaux, musique et chants, puis dimanches 28 juin et 5 juillet à 16h une pièce «Revoir Cassandre» mise en scène et jouée par Bruno Massardo avec Gérard Carillat. En clôture de la pièce, on pourra admirer la danse de la danseuse Zoé.

Du vendredi 26 juin au dimanche 5 juillet exposition de AAVL à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme – Entrée gratuite.

11 artistes : Patrick Carton (Photo), Christian Contini (Acrylique), Romain Coudret (Dessin), Aliette Gousseau (dessin), Patrick Gramain (photo), Nadia Hubert (aquarelle), Claude Lecrivain (acrylique), Cécile Marchand (Huile sur panneaux), Alexis Pandellé (Acrylique), Gabriel Richard (Sculpture-gravure), Roccio Vargas (acrylique)