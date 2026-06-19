Expositions

40 ans d’expositions

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
30 Temps de lecture 1 minute
40 ans d’expositions

L’Association des Artistes de le Vallées du Loir (AAVL) qui fête les quarante ans de sa création, est devenue incontournable dans la vie artistique du Vendômois. Un long chemin ponctué de nombreuses expositions, libres ou à thème, au cœur du Vendômois. Un programme d’exception vous attend en ce mois anniversaire !

40 ans d’expositions

Plus de 50 expositions à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme en 40 ans d’existence. A l’origine de cette aventure, un groupe de 8 artistes qui se réunissent pour exposer ensemble un peu partout dans le Vendômois pour encore plus de visibilité. C’est la force du collectif qui s’ajoute aux nombreuses expositions individuelles. Gabriel Richard, son premier président lui donnera son nom au printemps 1986. Plusieurs artistes par la suite lui succéderont : André Lassagne, Jimmy Vandendriesch, Pierre-Alain Hortal, Josy Moreau Peteers, Jean Paul Caley. Aujourd’hui, Octavie Gérard en est la présidente en place.

Avec un public fidèle à chaque rendez-vous, des artistes assidus ou de passage, des bénévoles, des visiteurs, chacun, à sa manière, a su faire perdurer l’AAVL.

Fin juin et pour fêter l’anniversaire de l’association, onze artistes, peintres, sculpteur, graveur, dessinateurs, photographes, exposeront à la Chapelle saint Jacques du vendredi 26 juin au dimanche 5 juillet.

Durant l’exposition trois manifestations auront lieu, le soir du vernissage le 26 juin à partir de 18h30 le groupe «Fromentyne» de Saint-Laurent des Eaux, musique et chants, puis dimanches 28 juin et 5 juillet à 16h une pièce «Revoir Cassandre» mise en scène et jouée par Bruno Massardo avec Gérard Carillat. En clôture de la pièce, on pourra admirer la danse de la danseuse Zoé.

Du vendredi 26 juin au dimanche 5 juillet exposition de AAVL à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme – Entrée gratuite.

11 artistes : Patrick Carton (Photo), Christian Contini (Acrylique), Romain Coudret (Dessin), Aliette Gousseau (dessin), Patrick Gramain (photo), Nadia Hubert (aquarelle), Claude Lecrivain (acrylique), Cécile Marchand (Huile sur panneaux), Alexis Pandellé (Acrylique), Gabriel Richard (Sculpture-gravure), Roccio Vargas (acrylique)

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
30 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

L’eau exposée

L’eau exposée

il y a 2 semaines
Vente Garden Party à Villandry

Vente Garden Party à Villandry

il y a 2 semaines
secours catholique

Les 80 ans du Secours Catholique

il y a 4 semaines
cloyes tattoo 1024x683

Cloyes Art & Tattoo Fest revient… en plus grand !

13 mai 2026
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page