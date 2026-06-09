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L’eau exposée

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L’eau exposée

Jusqu’au 18 juin, le cloître de l’Hôtel du département accueille l’exposition « Regards croisés. L’eau en Loiret-Cher » réalisée par les artistes participant aux ateliers d’arts p l a s t i q u e s d e l’association AVF de Vendôme. Plus d’une cinquantaine de toiles et de photographies exposées. Pendant près de 4 mois, ces artistes éclairés ont travaillé à partir de photographies prises par eux-mêmes sur ce thème commun qu’est l’eau sur notre territoire avec pour guide l’harmonie et la sobriété. Une thématique choisie pour son universalité et sa capacité à être à la fois sujet et symbole, imposant ainsi un réel travail d’interprétation qui a permis la création de ces 52 œuvres exposées qui offrent un nouveau regard sur notre département.

Jusqu’au 18 juin à l’Hôtel du département, Place de la République à BloisExposition «Regards croisés. L’eau en Loir-et-Cher» de l’AVF Vendôme
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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