Les artistes ouvrent leurs ateliers

ARTISTES EN VENDôMOIS

Patrick CARTON – peinture / dessin / photographie 56 rue de Vendôme, à Pezou – Tél : 06 40 99 23 87 15

Olivier DURAND – peinture / sculpture / céramiste Anne ARMENGAUD – céramiste 4, La Grande Roche à Azé – Tél : 06 26 17 26 88 Invités : Jean-Claude FOURMONT – céramiste Bernard LAFONT – peinture / Isabelle De MARCO – peinture Animation : Inauguration du four à bois haute température, pour cuisson céramique (1 280°)

Jean-Pierre RENARD – peinture / Sculpture 19 rue du Coudray à Villiers-sur-Loir – Tél : 06 30 67 27 58 Invités : Laurent DESPIERRES – photographe animalier Patrice GORÉ – passeur d’images Pierre MORALI – Sculpteur Virtuel

Joëlle DUBOIS – peintre 35 rue de la Barrière à Naveil – Tél 06 07 10 23 94 Invités : Olivier DURAND – sculpture Anne ARMENGAUD – céramiste

Antoine HALLOPEAU – peinture / illustration 9, rue du Docteur Hême à Thoré-la-Rochette – Tél : 06 62 16 08 96 18

Gabriel RICHARD – sculpture / gravure 16, rue de Fontaine les Côteaux à Cellé – Tél : 02 54 23 71 68 19

Frédérique MAURIER – peinture 51, rue Saint-Jacques à Montoire-sur-le-Loir – Tél : 06 16 12 52 92 20

François BOURGEOIS – peinture / photographie 3, rue du Château à Lavardin – Tél : 06 79 70 36 65