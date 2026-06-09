Les artistes ouvrent leurs ateliers
Prenez la peine d’entrer. Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, graveurs, céramistes de l’association Les Artistes du Loir-et-Cher vous invitent à pousser la porte de leur atelier dans l’intimité de leur espace de création les 13 et 14 juin. Une bonne façon d’échanger avec eux sur leurs œuvres, leurs techniques ou leurs sources d’inspiration.
ARTISTES EN VENDôMOIS
Patrick CARTON – peinture / dessin / photographie 56 rue de Vendôme, à Pezou – Tél : 06 40 99 23 87 15
Olivier DURAND – peinture / sculpture / céramiste Anne ARMENGAUD – céramiste 4, La Grande Roche à Azé – Tél : 06 26 17 26 88 Invités : Jean-Claude FOURMONT – céramiste Bernard LAFONT – peinture / Isabelle De MARCO – peinture Animation : Inauguration du four à bois haute température, pour cuisson céramique (1 280°)
Jean-Pierre RENARD – peinture / Sculpture 19 rue du Coudray à Villiers-sur-Loir – Tél : 06 30 67 27 58 Invités : Laurent DESPIERRES – photographe animalier Patrice GORÉ – passeur d’images Pierre MORALI – Sculpteur Virtuel
Joëlle DUBOIS – peintre 35 rue de la Barrière à Naveil – Tél 06 07 10 23 94 Invités : Olivier DURAND – sculpture Anne ARMENGAUD – céramiste
Antoine HALLOPEAU – peinture / illustration 9, rue du Docteur Hême à Thoré-la-Rochette – Tél : 06 62 16 08 96 18
Gabriel RICHARD – sculpture / gravure 16, rue de Fontaine les Côteaux à Cellé – Tél : 02 54 23 71 68 19
Frédérique MAURIER – peinture 51, rue Saint-Jacques à Montoire-sur-le-Loir – Tél : 06 16 12 52 92 20
François BOURGEOIS – peinture / photographie 3, rue du Château à Lavardin – Tél : 06 79 70 36 65