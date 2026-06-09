Arts et culture

Les artistes ouvrent leurs ateliers

Prenez la peine d’entrer. Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, graveurs, céramistes de l’association Les Artistes du Loir-et-Cher vous invitent à pousser la porte de leur atelier dans l’intimité de leur espace de création les 13 et 14 juin. Une bonne façon d’échanger avec eux sur leurs œuvres, leurs techniques ou leurs sources d’inspiration.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 16 minutes
12 Temps de lecture 1 minute
les artistes ouvrent leurs ateliers inline 1

ARTISTES EN VENDôMOIS

Patrick CARTON – peinture / dessin / photographie 56 rue de Vendôme, à Pezou – Tél : 06 40 99 23 87 15

Olivier DURAND – peinture / sculpture / céramiste Anne ARMENGAUD – céramiste 4, La Grande Roche à Azé – Tél : 06 26 17 26 88 Invités :  Jean-Claude FOURMONT – céramiste Bernard LAFONT – peinture /  Isabelle De MARCO – peinture Animation : Inauguration du four à bois haute température, pour cuisson céramique (1 280°)

Jean-Pierre RENARD – peinture / Sculpture 19 rue du Coudray à Villiers-sur-Loir – Tél : 06 30 67 27 58 Invités :  Laurent DESPIERRES – photographe animalier Patrice GORÉ – passeur d’images Pierre MORALI – Sculpteur Virtuel

Joëlle DUBOIS – peintre 35 rue de la Barrière à Naveil – Tél 06 07 10 23 94 Invités :  Olivier DURAND – sculpture Anne ARMENGAUD – céramiste

Antoine HALLOPEAU – peinture / illustration 9, rue du Docteur Hême à Thoré-la-Rochette – Tél : 06 62 16 08 96 18

Gabriel RICHARD – sculpture / gravure 16, rue de Fontaine les Côteaux à Cellé – Tél : 02 54 23 71 68 19

Frédérique MAURIER – peinture 51, rue Saint-Jacques à Montoire-sur-le-Loir – Tél : 06 16 12 52 92 20

François BOURGEOIS – peinture / photographie 3, rue du Château à Lavardin – Tél : 06 79 70 36 65

http://www.artistesduloiretcher.fr/

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 16 minutes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

L’œuvre démontée

L’œuvre démontée

il y a 5 jours
secours catholique

Les 80 ans du Secours Catholique

il y a 2 semaines
Commémoration Babeuf

Commémoration Babeuf

il y a 3 semaines
hommage kats 1

Les Arts sous le porche  à La Chartre-sur-le-Loir

il y a 3 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page