Cap confirmé

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Adopté en octobre 2024, le Schéma des solidarités 2024-2028 du Loir-et-Cher mis en place par le Conseil départemental (CD41) vient répondre à un enjeu clair : améliorer l’accès aux droits et services, renforcer la capacité d’agir des personnes, prévenir des difficultés et adapter les réponses aux spécificités de chaque territoire. Aujourd’hui, ce schéma entre dans sa phase de consolidation. Son ambition est bien d’apporter des réponses concrètes, coordonnées et accessibles à tous les habitants en situation de fragilités, à chaque âge de la vie.Cette année 2026 marque une phase d’action renforcée, de proximité accrue et d’ajustement permanent aux réalités du quotidien. Un budget de 243 M€ soit 62% du budget global du département sera consacré aux solidarités.

www.departement41.fr/au-quotidien/solidarites/

 

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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