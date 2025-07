Hommage au Maréchal de Rochambeau

Après la célébration des Jeux Olympiques et Para-Olympiques en 2024 et alors que le colloque sur le tricentenaire de la naissance du Maréchal de Rochambeau s’est terminé fin juin, la ville de Vendôme grâce à son service de l’Environnement et des Espaces Verts rend hommage à ce grand personnage vendômois du XVIIIe siècle sur la pente des Petits Jardins, le long du Loir au Minotaure au travers d’une mosaïque de 9600 plantes aux couleurs chatoyantes. En effet, depuis 1953, les jardiniers municipaux œuvrent dès le mois de juin à la réalisation d’une fresque végétale dont le thème est toujours en rapport plus ou moins direct avec l’histoire ou la vie locale, un véritable élément du patrimoine de Vendôme attendu chaque année.