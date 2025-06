Le Manoir accueille les sculpteurs

Jusqu’au 31 août, le manoir de la Possonière à Couture-sur le-Loir accueille dans ses magnifiques jardins les œuvres de neuf sculpteurs, tous membres de l’association des Artistes du Loir-et-Cher (ADLC) qui a l’ambition de créer du lien entre le public et les artistes dans tous les domaines à travers différentes manifestations dans l’année. D’ailleurs, en plus de cette exposition, en juin, l’ADLC organise des portes ouvertes d’ateliers d’artistes sur trois week-ends afin de découvrir leur univers de création. Pour cette exposition au manoir, avis aux curieux et aux amateurs d’art, ces œuvres sont facilement visibles aux heures d’ouverture, c’est-à-dire en juin, du jeudi au dimanche et tous les jours en juillet et août.