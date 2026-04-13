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«Lève les yeux»

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maison du gouverneur 1

À l’occasion des Dimanches de Caractère, la 3e édition de «Lève les yeux !» vous invite à redécouvrir Mondoubleau lors d’une balade aussi enrichissante que conviviale. Le dimanche 19 avril à 15h, au départ de la place de la Mairie, partez pour une boucle de 3 km accessible à tous, idéale en famille.

Au fil du parcours, découvrez-vous un voyage à travers les siècles : du XVIe siècle avec l’Hôtel de Ville et le Grand Manoir, aux demeures typiques comme la Maison du Gouverneur. Les façades révèlent aussi des détails insolites, d’environ 28 m2 de commentaires.

As du parcours, retrouvez-vous à l’église Saint-Denis, chaque étape racontée une histoire. La visite se conclura par un moment convivial, permettant à chacun de s’imprégner davantage de ce patrimoine vivant.

Rens. : Mairie de Mondoubleau 02 54 80 90 73
mairie-mondoubleau.com
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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