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Pèlerinage à Saint-Vrain, vendredi 1er mai

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Selon la tradition, le pèlerinage se déroulera dans la chapelle de Saint-Vrain, à Saint Firmin-des-Prés, vendredi 1er mai. La cérémonie sera célébrée par Monseigneur Bestion, évêque de Blois.

7h30 : Ouverture des portes des chapelles et accueil des premiers pèlerins par les membres de l’Association pour la Sauvegarde de Saint-Vrain.

Vente des objets de dévotion tout au long de cette matinée  : cierges, rubans, médailles, images, neuvaines, cartes diverses, opus « Petite histoire de Saint Vrain », ainsi que le livre « Histoire d’un prieuré bénédictin en Vendômois : Saint-Vrain de Révillon »…

10h30 : procession au calvaire et messe solennelle.

Vers 12h15 : pour les pèlerins qui le souhaitent, visite-découverte de l’ensemble du site dédié à Saint Vrain dès l’aube du XIIIe siècle.

Vente de pâtisseries, buvette et plateau-repas (entrée, plat, fromage, dessert) uniquement sur réservation à 15€ (avec kir, crêpe et café offerts) au 06 37 75 89 96 ou 06 72 45 27 19 avant le 15 avril. Paiement par chèque.

Toute la matinée, les pèlerins et autres visiteurs pourront profiter des instants restés libres pour mieux découvrir le site de Saint-Vrain, et glaner quelques informations historiques ou hagiographiques.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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