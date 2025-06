Portes Ouvertes chez les artistes

Les créateurs de l’association Les Artistes du Loir-et-Cher ouvrent les portes de leur atelier en juin le temps d’un week-end aux visiteurs curieux d’approcher et de découvrir le sens de la démarche artistique. Une façon effectivement de partir à la découverte de leur lieu de création pour que chacun puisse s’imprégner de l’approche esthétique de l’artiste et des moments d’échange importants. Pour le nord du département et donc le Vendômois, les artistes de l’association ouvriront leurs portes les 14 et 15 juin, le sud les 7 et 8 juin…

ARTISTES EN VENDOMOIS