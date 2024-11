En ce mois anniversaire de l’armistice de 1918, Vendôme accueillera une exposition de l’association «Ceux de Verdun», en partenariat avec «Images et Sons en Vendômois», pour une journée sous le thème «Vendôme pendant la Grande Guerre» avec un focus sur les femmes pendant la première Guerre Mondiale et une conférence d’Eric Labayle, Docteur en Histoire.

7Rencontré chez lui, Christian Gouin, vice-président et cheville ouvrière de «Ceux de Verdun» s’affaire à réunir tous les objets de sa collection impressionnante en sa possession sur la première Guerre Mondiale. Véritable passionné, il possède même un des célèbres taxis de la Marne, bien connu des Vendômois. Ce véhicule Renault, qu’il a entièrement rénové étant mécanicien de formation, sera stationné devant le Minotaure le 10 novembre, jour de l’exposition. «Ce taxi de la Compagnie Générale stationnait devant l’Opéra en 1914, une indication gravée sur les lanternes. Le musée des Invalides à Paris en possède un lui aussi, je leur ai fourni des pièces» s’amuse-t-il à souligner.

En partenariat avec l’association Images et Sons en Vendômois pour tous les documents et toutes les reproductions de photos ou cartes postales, l’exposition retracera Vendôme pendant la Grande Guerre même si celle-ci était loin du front. Car, avec le camp américain de Poulines et sa base aérienne, invisible aujourd’hui et l’hôpital qui accueillait de nombreux blessés du front, la ville fut elle-aussi dans la tourmente de la guerre.

Avec toute une partie consacrée au rôle prédominant des femmes pendant la guerre, l’exposition accueillera Eric Dubayle pour une conférence sur leur rôle important dans ce premier conflit mondial.