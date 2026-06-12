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Une conférence littéraire  par Henri Boillot

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Une conférence littéraire  par Henri Boillot

Au fil du Loir… Belles demeures inspirées : c’est le nom donné par Henri Boillot, auteur et ancien guide-conférencier, à la soirée proposée par l’AD2P de Poncé-sur-le-Loir (72).

Du côté de chez Proust à Combray, comme à Vendôme sur les traces de Balzac ou encore à Couture chez Ronsard, cet amoureux de la vallée du Loir et de son patrimoine nous prend par la main pour une riche balade littéraire qui n’oublie pas non plus Zola, Irène Frain, Jeanne Bourin, Franck Maubert, Eric Fouassier et les chanteurs Maxime Le Forestier, Lény Escudero.

En bonus : un très beau texte d’Irène Frain écrit en 1997 pour le magazine Géo.

Vendredi 19 juin à 18h30  dans la salle des gardes du château Renaissance de Poncé – Entrée 5€.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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