Une conférence littéraire  par Henri Boillot

Au fil du Loir… Belles demeures inspirées : c’est le nom donné par Henri Boillot, auteur et ancien guide-conférencier, à la soirée proposée par l’AD2P de Poncé-sur-le-Loir (72).

Du côté de chez Proust à Combray, comme à Vendôme sur les traces de Balzac ou encore à Couture chez Ronsard, cet amoureux de la vallée du Loir et de son patrimoine nous prend par la main pour une riche balade littéraire qui n’oublie pas non plus Zola, Irène Frain, Jeanne Bourin, Franck Maubert, Eric Fouassier et les chanteurs Maxime Le Forestier, Lény Escudero.

En bonus : un très beau texte d’Irène Frain écrit en 1997 pour le magazine Géo.