Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin
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ça se passe à l’AVF Vendôme

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Assemblée générale

Vendredi 13 novembre à 14h30 à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme

Journée des nouveaux arrivants

Samedi 14 novembre à 10h à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants à Vendôme et dans le Vendômois. Si vous êtes nouvel arrivant n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’AVF ou à vous inscrire directement sur le site avfvendome.fr (rubrique évènement) Lire page 7

Exposition de photos

du 16 au 24 novembre de 14h à 18h30 à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme. Entrée libre. Vernissage mardi 17 novembre à 18h

Karaoké

Samedi 21 novembre à la salle du Temple à Vendôme

Ouvert à tous (inscriptions auprès de l’AVF)

Café insolite : jeudis 5 novembre et 3 décembre à partir de 17h, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF).

Atelier pâtisserie : samedis 7 novembre et  12 décembre à 9h Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Réservation et règlement auprès de l’AVF

Crêpes partie : mercredis 18 novembre et  9 décembre à partir de 16h, à la crêperie «Comme un grain», 15 pl. de la République. (Résa auprès de l’AVF)

Pause goûter : jeudi 26 novembre à partir de 16h, au Cabana, 46 rue des Béguines à Vendôme (Réservation auprès de l’AVF)

Atelier culinaire : samedis 21 novembre et  5 décembre à 9h au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Réservation et règlement auprès de l’AVF).

Art floral : jeudis 26 novembre et 10 décembre à partir de 18h30. Au 72 rue du Change. (Réservation auprès de l’AVF)

Apéro-dinatoire : mardi 1er décembre à partir de 19h, à la Cabane à mousse, 27 rue de la Tuilerie à St-Ouen. (Réservé aux adhérents/ résa auprès de l’AVF).

AVF VENDÔME – 140 Fg Chartrain, 41100 VENDÔME  Tél : 02 54 77 02 90 contact@avfvendome.fr  avfvendome.fr – Facebook : AVF VENDOME

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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